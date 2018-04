ಇಸ್ರೋದಿಂದ 'ಬದಲಿ' ಉಪಗ್ರಹ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ

ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ), ಏಪ್ರಿಲ್ 12: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 'ಐಆರ್ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್-1ಐ' ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 'ಐಆರ್ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್-1ಐ' ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ವಿ-ಸಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 4.04 ಕ್ಕೆ ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿತು.

ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಥದರ್ಶಕ ಉಪಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಐಆರ್ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್)ನ 'ಐಆರ್ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ - 1ಎ' ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

'ಐಆರ್ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ - 1ಎ'ನ ಅಟೋಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ 'ಐಆರ್ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ - 1ಎಚ್' ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು 2017ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಉಡಾವಣೆ ವಿಫಲವಾದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಿ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

