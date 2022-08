ಬಂಧಿತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಗ್ರನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

India

ಶ್ರೀನಗರ, ಆಗಸ್ಟ್ 25: ಸೈನಿಕರೆಂದರೆ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವವರಲ್ಲ ಜೀವ ಕಾಯುವವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆಯ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರೆಂದು ಕೂಡ ನೀಡದೆ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಇಳಿಸುವ ಸೈನ್ಯ, ಕಾಪಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಮತೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ.

ನಮಗೆ ಕೇಡು ಬಯಸಲು ಬಂದ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರನಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಎಂದಿಗೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Breaking: ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ: ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ, ಮೂವರು ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮ

ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಬಾರಕ್ ಹುಸೇನ್ ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಳನುಸುಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಗ್ರನ ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು, ತಬಾರಕ್ ಹುಸೇನ್ ಗಾಯಗೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಉಳಿದ ಉಗ್ರರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವ ತೆಗೆಯಲು ಬಂದವನ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗಿದ್ದರೂ, ಆತನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು.

A Pakistani terrorist named Tabarak Hussain was apprehended in the Rajouri district of Jammu & Kashmir. Indian Army personnel gave blood to save his life. He is still bed-ridden and the Indian soldiers are feeding him to recover.