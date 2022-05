ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 24: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದ ಬಿಸಿಗಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ, ಬಿಸಿಗಾಳಿ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಲು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು, 2022ರ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯು 90 ಜನರ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಗಾಳಿ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ತಂಡ 29 ಸಂಶೋಧಕರು ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ, 1800ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2026ರ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ 1.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು 11 ವಿವಿಧ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ತಂಡವು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

