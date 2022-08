ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಡೆ ಹೊರಟ ಚೀನಾ ಹಡಗು: ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಆತಂಕ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 4: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಂದರಿನತ್ತ ಚೀನಾದ ಹಡಗೊಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ಹಡಗು ಶ್ರೀಲಂಕಾದೆಡೆ ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಭಾರತ ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ.

ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಚೀನಾದ ನಡೆಯಿಂದ ಆತಂಕವಾಗುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹೌಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ತೈವಾನ್ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಜಪಾನ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು, ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಂದರಿನ ಕಡೆಗೆ ಚೀನಾದ ಹಡಗು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು?

ಯುವಾನ್ ವಾಂಗ್ ಹಡಗು, ಆಗಸ್ಟ್ 11 ಅಥವಾ 12 ರಂದು ಹಂಬಂಟೋಟ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಹಡಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. 400 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರ ಈಗ ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

The Yuan Wang Class ship, expected to dock in Hambantota Port on August 11 or 12. tracks satellites and intercontinental ballistic missiles. If deployed in parts of the Indian Ocean, the ship may be able to monitor India's missile tests from Wheeler Island off the coast of Odisha.