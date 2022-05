ಹೇಮಕುಂಡ್ ಸಾಹಿಬ್ ಯಾತ್ರೆ 2022: ದಿನಕ್ಕೆ 5000 ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ

India

oi-Sunitha B

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಮೇ 16: ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಚಾರ್‌ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಿಖ್ಖರ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಹೇಮಕುಂಡ್ ಸಾಹಿಬ್‌ನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮೇ 22 ರಿಂದ ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಚಾರ್‌ಧಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ತಡೆಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗುರುದ್ವಾರ ಹೇಮಕುಂಡ್ ಸಾಹಿಬ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

5000 devotees will be allowed to visit Shri Hemkund Sahib every day starting May 22. Devotees are requested to proceed with the journey only after getting their registrations done: Gurdwara Hemkund Sahib Management Trust's Vice-Chairman Narendra Jit Singh Bindra told ANI

ಈ ಅದ್ಬುತ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮೇ 19 ರಂದು ಹೇಮಕುಂಡ್ ಸಾಹಿಬ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ 5000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಮಕುಂಡ್ ಸಾಹಿಬ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

