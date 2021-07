ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಡಿ: ಲಸಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್‌

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.01: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ.ಹರ್ಷ್ ವರ್ಧನ್, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೆಸರಿಸದೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಹಲವು ನಾಯಕರುಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

I'm seeing irresponsible statements from various leaders regarding #LargestVaccineDrive



Stating facts below so people can judge intentions of these leaders



👉After GoI provided 75% of vaccines available for free, vaccination speed picked up & 11.50 cr doses were given in June — Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) July 1, 2021

ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಜನೆಯಗೆ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕು, ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

👉States have already been informed in advance about #COVID19Vaccine supplies for July.



This info was shared with States 15 days prior, along with details about day wise supply



👉total of 12 cr doses shall be made available in July. Pvt hospital supply will be over & above this — Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) July 1, 2021

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಸಚಿವರು, ''ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಾಯಕರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ಜನರು ಈ ನಾಯಕರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ 11.50 ಕೋಟಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ,'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

👉If there are issues in states, it shows that they need to better plan their #vaccination drives. Intra-state planning & logistics are the responsibility of the states



👉I request these leaders to desist from their shameless urge to play politics even in the midst of a pandemic — Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) July 1, 2021

''ಜುಲೈಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಸರಬರಾಜು ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್‌ಗಳ ರೈಟ್‌ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಒಟ್ಟು 12 ಕೋಟಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ,'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ 10 ಪಟ್ಟು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಹರ್ಷವರ್ಧನ್

''ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಡುವೆಯೂ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಆಡುವ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಈ ನಾಯಕರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ,'' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ಈ ನಾಯಕರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಆ ನಾಯಕರುಗಳು ಆಡಳಿತದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ,'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

(ಒನ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)

Thursday, July 1, 2021, 18:16 [IST]