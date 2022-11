India

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 9: ಟ್ರೈನ್ 18 ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾರೆಂದು ಹಲವರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (ಐಸಿಎಫ್) ನ ನಿವೃತ್ತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುಧಾಂಶು ಮಣಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಅದು ನಾನೇ ಎಂದು 'ಮೈ ಟ್ರೈನ್ 18 ಸ್ಟೋರಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪುಸ್ತಕವು ಹೆಸರಾಂತ ಉರ್ದು ಕವಿಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸೆಮಿ- ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಹೇಗೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಣಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪದರಗಳು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಐಸಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ತಂಡದ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಮಣಿ ಹೇಳಿದರು.

2018 ರಲ್ಲಿ 16 ಬೋಗಿಗಳ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 160 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 180 ಕಿಮೀಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಗವನ್ನು ಮಣಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಫ್ ತಂಡ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಉದ್ಯಮದ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳ ದಾಖಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ರೈಲಿನ ವೆಚ್ಚ ಯೋಜನಾ ತಂಡದಿಂದ ಅದರ ಅಂತಿಮ ಭೌತಿಕ ರೂಪದವರೆಗೆ 97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಬೆಲೆಯು ಇದೇ ಸೆಮಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್‌ ರೈಲನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್‌ 18 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ತ್ವರಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ನವ ಭಾರತದ ಅಂತರ್ಗತ ಮನೋಭಾವವನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2019 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸುಧಾಂಶು ಮಣಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯು ರೈಲುಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಳಾದ್ಯಂತ (ಗಲ್ಫ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನೀಲಿ) ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೋಚ್‌ಗಳ ಪರಿಚಯವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿತ್ತು. ಅದು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ಎಸಿ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದೇ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. 170 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಾವಿರಾರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

