ಹರ್‌ ಘರ್‌ ತಿರಂಗಾ: ಇದುವರೆಗೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾರಿದ ಧ್ವಜಗಳೆಷ್ಟು?

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 12: ಕೇವಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

1.5 ಲಕ್ಷ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ 'ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. 10 ದಿನಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ' ಹವಾ: ತಿರಂಗಾ ನಡೆಗೆ ಜೋಶಿ ಚಾಲನೆ

ಒಂದು ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು 25 ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರು 1.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು 25 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

In a short span of just ten days, the Indian Postal Department has sold over 1 crore national flags to citizens through its 1.5 lakh post offices and online, the Ministry of Information said.