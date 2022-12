India

oi-Ravindra Gangal

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 5: ಗುಜರಾತ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಇಂದು ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾನ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸುದೀರ್ಘ ನಡಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ರೋಡ್‌ಶೋ ನಡೆಸಿದರು. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೈಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ ಫೋಟೊ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ರೋಡ್ ಶೋ ವೇಳೆಯ ಲೈವ್‌ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

English summary

The opposition parties have alleged that Prime Minister Narendra Modi's long walk to the polling booth to cast his vote in Ahmedabad violated the Model Code of Conduct. Congress's national spokesperson Pawan Khera said in a video statement that the Election Commission of India (ECI) has maintained silence over frequent violations of MCC by the Bharatiya Janata Party (BJP) during the assembly elections,