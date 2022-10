ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಡೀಸೆಲ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌

India

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 26: ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಕೋಟಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಮೀನುಗಾರರ ಸಮುದಾಯ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಹವರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ರೂಢಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ನಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಹಿತ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್‌ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ 15 ರೂ. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು 25 ರೂ.ನಿಂದ 50 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳಿಂದ ಓಡುವ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತು.

ಸರ್ಕಾರದ ಇವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಘೋಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮೀನುಗಾರರು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಚುನಿ ಗೋಹೆಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕ್ರಮದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೀನುಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. 1,600 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. 2019- 20ರಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ 7.01% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 29,000 ನೋಂದಾಯಿತ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000 ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮವು ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರೂ ಆಗಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಲ್ಜಿ ಮಸಾನಿ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಡೀಸೆಲ್ ಕೋಟಾವು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಾಗಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

