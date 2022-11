ಗುಜರಾತ್‌ ಸೇತುವೆ ದುರಂತದ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಇಲ್ಲವೇಕೆ: ಮಮತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ

India

oi-Ravindra Gangal

ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ನವೆಂಬರ್ 2 : ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೊರ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 135 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಕರಣವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 'ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮೋದಿ' ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸೇತುವೆಯೊಂದು ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. 'ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತದ ಘಟನೆಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮಮತಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸಲು ಮೋದಿ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಮೋದಿ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣದ ತುಣುಕು ಈಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ ಚುನಾವಣೆಯು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಿ ಮೊರ್ಬಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡಿದೆ.

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Wednesday raised questions about the inaction of central agencies like the tragedy, alleging that central agencies only work against the common man,