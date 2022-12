Gujarat Election 2022: ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಮದುವೆ ಸಮಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

India

oi-Ravindra Gangal

ಗಾಂಧಿನಗರ, ನವೆಂಬರ್ 12: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಗುಜರಾತ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮತದಾರರಾದ ಪ್ರಫುಲ್ ಭಾಯ್ ಮೋರೆ ಅವರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸಮಯವನ್ನೇ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ 750 ಕೋಟಿ ನಗದು, ಚಿನ್ನ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗುಜರಾತ್‌ನ ತಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರೆ ಅವರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹೊದಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕುರ್ತಾ-ಪೈಜಾಮಾವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The first phase of voting for the Gujarat Assembly elections, which has aroused great interest across the country, is going on today. In this background, a person wearing a wedding dress came to vote, which surprised the election officials. Voter Praful Bhai More claimed that he rescheduled his wedding to cast his vote