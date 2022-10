11 ಲಕ್ಷ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್‌ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2: ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2021-22ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದೇ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 78 ದಿನಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೋನಸ್ (ಪಿಎಲ್‌ಬಿ) ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಈ ಬೋನಸ್‌ನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ದಸರಾ/ ಪೂಜಾ ರಜಾದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸುಮಾರು 11.27 ಲಕ್ಷ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಿದೆ. 11.27 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಹ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 78 ದಿನಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು, 78 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ರೈಲು ಪರಿವಾರದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌/ಆರ್‌ಪಿಎಸ್‌ಎಫ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Ahead of the festive season, the Central Government has approved Productivity Linked Bonus (PLB) equivalent to 78 days pay for the eligible non-gazetted railway employees for the financial year 2021-22 in lakhs.