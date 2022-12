ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮರಳುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್

India

oi-Sunitha B

ಗುಲಾಬ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಬ ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಗುಲಾಬ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮರಳುವ ವರದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗುಲಾಬ್ ನಬಿ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಭಾಗವು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಅಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾಜಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಜಾದ್ ಕೂಡ ಈ ಇಡೀ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ, 'ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಜಾದ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವದಂತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ 52 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಒಡನಾಟದ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತೊರೆದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಆಜಾದ್ ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಆಜಾದ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಜೀನಾಮೆಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ನಾನು ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ನನ್ನ ಮನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಕಾರಣವಷ್ಟೇ. ಜಿ - 23 ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ರ ಬರೆದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವವರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ೊಂದಿಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಒಡನಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆಜಾದ್, ಪಕ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಜಾದ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಂತರ ಪಕ್ಷವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ.

Gulab Nabi Azad resigns from Congress last month. After that he formed his own party called the Democratic Azad Party. Several media reports have claimed that Gulab Nabi Azad could join the Congress again.