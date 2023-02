K Viswanath: ಖ್ಯಾತ ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ನಿಧನ

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮದ್ರಾಸಿನ ವೌಹಿನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 92 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಫೆಬ್ರವರಿ 3: ಶಂಕರಾಭರಣಂ, ಸಾಗರ ಸಂಗಮಂ, ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲಂ ಮುಂತಾದ ಅಪ್ರತಿಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.

ಅವರಿಗೆ 92 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಐದು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದು, ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮದ್ರಾಸಿನ ವೌಹಿನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಂತರ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅದುರ್ತಿ ಸುಬ್ಬಾ ರಾವ್ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1951ರ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪಾತಾಳ ಭೈರವಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು 1965ರ ಆತ್ಮಗೌರವಂ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ರಾಜ್ಯ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 1980 ರ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ಶಂಕರಾಭರಣಂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನವಾದರು. ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಶಂಕರಭರಣಂ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸುರ್ ಸಂಗಮ್ ಎಂದು ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಶಂಕರಾಭರಣಂ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಸಾಗರ ಸಂಗಮಂ, ಸ್ವಾತಿ ಕಿರಣಂ, ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲಂ, ಶ್ರುತಿಲಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಭಿಷೇಕಂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಅವರ 1985ರ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ಯಂ, ಯುವ ವಿಧವೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವ ಸ್ವಲೀನತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು 1979ರ ಸರ್ಗಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಿರಿ ಸಿರಿ ಮುವ್ವದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಮ್ಚೋರ್, ಶುಭ್ ಕಾಮ್ನಾ, ಜಗ ಉತಾ ಇನ್ಸಾನ್, ಸಂಜೋಗ್, ಈಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಧನ್ವಾನ್ ಅವರ ಇತರ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು.

1992 ರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು 2017 ರಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

