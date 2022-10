120 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ವಶ, ಮಾಜಿ ಪೈಲಟ್ ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

India

oi-Punith BU

ಮುಂಬೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 7: ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ (ಎನ್‌ಸಿಬಿ) ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ 60 ಕೆಜಿ ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್(mephedrone) ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೈಲಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಜಾಮ್‌ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನೌಕಾ ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಬಿಯ ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳಿವಿನ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ಎನ್‌ಸಿಬಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂಬೈ ವಲಯ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಜಾಮ್‌ನಗರದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 10 ಕೆಜಿ ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜೊಂದರ ಬಳಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಎನ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಜಾಮ್‌ನಗರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಮೂವರನ್ನು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಎನ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನ ಫೋರ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಎಸ್‌ಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಡೌನ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 50 ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅದರ ನಂತರ, ಮಾದಕವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾರ್ಟೆಲ್‌ನ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸೊಹೇಲ್ ಗಫರ್ ಮಹಿದಾ ಅವರು ಮಾಜಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು 'ಮಿಯಾಂವ್ ಮಿಯಾವ್' ಅಥವಾ ಎಂಡಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ (ಎನ್‌ಡಿಪಿಎಸ್‌) ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾದ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಉತ್ತೇಜಕ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರಖಂಡ ಅಂಕಿತಾ ಹತ್ಯೆ: 'ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕ' ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು

English summary

The Narcotics Control Bureau (NCB) has seized 60 kg of mephedrone drug worth over Rs 120 crore from Mumbai and Gujarat and arrested six people, including a former Air India pilot, a senior official said on Friday.