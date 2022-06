Draupadi Murmu:ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ: ಮುರ್ಮು ಮಗಳು

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 23: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಇತಿಶ್ರೀ ಮುರ್ಮು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇತಿಶ್ರೀ ಮುರ್ಮು, ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಒಬ್ಬ ಬದ್ಧತೆಯಳ್ಳ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಮಗಳಾಗಿ, ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ಟಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬುಲಾವ್

ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು ಒಡಿಶಾದ ರೈರಂಗ್‌ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ತನ್ನ ಮಗಳು ಇತಿಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ತಾರಿನಿಸೇನ್ ಜೊತೆ ಒಡಿಶಾದ ರಾಯರಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇತಿಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಯುಕೊ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ, ತಾನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಇತಿಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿಯಂತಹ ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

As the presidential election draws to a close, Nitish Alliance presidential candidate Ithishree Murmu, daughter of Draupadi Murmu, has said she would support everyone if she knew her mother.