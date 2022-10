ಡಿಎಂಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ: ಸ್ಟಾಲಿನ್

India

ಚೆನ್ನೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 6: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಕಪಾಲೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್, ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ಸರ್ಕಾರವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಮಿಳು ಸಂತ ವಲ್ಲಲಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ (ಎಚ್‌ಆರ್ ಮತ್ತು ಸಿಇ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಉಳಿವಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜಕೀಯ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಡಿಎಂಕೆ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಗದೀಶನ್

ತಾನು ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಡಿಎಂಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಮತ್ತು ಅವನು ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಲ್ಲಲಾರ್ ಅವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿಎನ್ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಅವರು ತಮಿಳು ಕವಿ ತಿರುಮೂಲರ್ ಅವರಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವರು, ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ತಿರುಕ್ಕುರಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಇಂಡಿಯಾ, ಹಿಂದಿಯಾ ಅಲ್ಲ: ಅಮಿತ್‌ ಶಾಗೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಿದ್ದ ವಲ್ಲಲರನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ವಡಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ವಲ್ಲಲರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ (ಅನ್ನದಾನ) ನೀಡಲು 3.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said that the Dravida Munnetra Kalagam (DMK) government is not anti-spiritual, but is promoting hatred by taking advantage of spirituality for politics.