ಜ.1ರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋ ಬ್ಯಾನ್

India

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3: ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯೋಗವು (CAQM) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡೀಸೆಲ್-ಚಾಲಿತ ಆಟೋಗಳು 2026 ರ ನಂತರ ಸಂಚರಿಸುವಿಲ್ಲ.

2023ರ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಸಿಎಕ್ಯೂಎಂ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. 1 ನೇ ಜನವರಿ 2027 ರಿಂದ ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣದ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದಿಂದ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಗೌತಮ್ ಬುದ್ ನಗರ, ಫೈದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೋನೆಪತ್, ರೋಹ್ಟಕ್, ಝಜ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ಪತ್ ನಲ್ಲೂ 31ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರೊಳಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗಡುವು 2026ರ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋಗಳು, 15 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಆಟೋಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಪ್ಲಡರ್ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಂತಹ ಇತರ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ವಾಹನಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NGT) ದೆಹಲಿ- NCR (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ) ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಓಡಾಟದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿತ್ತು. CAQM ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶವು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ 1998 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು CNG ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದರ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಡೀಸೆಲ್-ಚಾಲಿತ ಆಟೋಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.5 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ CAQM ಹೊರಡಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನ್ಯವಾದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್-ಅಂಡರ್-ಚೆಕ್ (PUC) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ವಾಹನಗಳು 1 ನೇ ಜನವರಿ 2023 ರಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸ ಬೇಕೆಂಬ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಯಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.

English summary

To reduce vehicular pollution, the central government's Commission on Air Quality Management (CAQM) has directed the state governments of Uttar Pradesh, Rajasthan and Haryana to phase out diesel autos in the National Capital Region by the end of 2026.