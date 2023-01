ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜು: 10 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಶೀತ ಅಲೆ

India

ನವದೆಹಲಿ ಜನವರಿ 11: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೀತದ ಅಲೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು 10 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯು 2019 ರಿಂದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜುಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ (ಐಎಂಡಿ) ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರ್‌ಕೆ ಜೆನಮಣಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಳಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯು ಜನವರಿ 3-9 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೆಹಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೀತ ಅಲೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

ಈ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2000 ರಿಂದ 2023) ಮೂರನೇ ಕೆಟ್ಟ ಚಳಿಯಾಗಿದೆ.

Cold wave continues in Delhi breaking 10-year record. Dense fog was recorded for 5 days in January. Delhi has witnessed dense fog for about 5 days in January since 2019, India Meteorological Department (IMD) Senior Scientist RK Jenamani said on Tuesday.