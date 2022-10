Gujarat Election: ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆ ಮರುದಿನವೇ ಮನೀಶ್‌ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಪ್ರಚಾರ

India

oi-Ravindra Gangal

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 18: ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮರುದಿನವೇ ದೆಹಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೀಶ್‌ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಗುಜರಾತ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು.

ಸತತ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ನಂತರ ಹೊರಬಂದ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಸಿಬಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಗುರುತರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ಎಎಪಿ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವಂತೆ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌, 'ನಾಳೆ(ಮಂಗಳವಾರ) ಮನೀಶ್‌ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಗುಜರಾತ್‌ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಸೋಡಿಯಾ, 'ನಾನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತಿಗಳು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A day after being questioned by the CBI for over nine hours Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia Gujarat to campaign for the upcoming Assembly election in the state.