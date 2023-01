ಜೋಶಿಮಠ ಮುಳುಗಡೆ ಭೀತಿ ಬೆನ್ನಲೇ ಯುಪಿಯ ಅಲಿಗಢದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು

India

oi-Mamatha M

ಲಕ್ನೋ, ಜ.10: ಉತ್ತರಾಖಂಡ್‌ನ ಜೋಶಿಮಠ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಿಘರ್‌ನ ಕನ್ವರಿಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

"ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಬರೀ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಆತಂಕವಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪವೆಂದರೇ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ . ಇದರಿಮದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Aligarh, Uttar Pradesh | Just received information that cracks have developed in few houses in Aligarh. Will send our team and a probe will be conducted into why this has happened: Rakesh Kumar Yadav, Additional Commissioner, Municipal Corporation pic.twitter.com/T8j8H5heRZ