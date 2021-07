ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆ ವೇಗ ಇಳಿಕೆ: ಜುಲೈ ಗುರಿ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

India

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.27: ಈಗ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ 13.5 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 9.94 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 38.26 ಲಕ್ಷ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಡೋಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಸುಮಾರು 12.5 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 13.5 ಕೋಟಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಈ ದೈನಂದಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಕೊರತೆ: ದೆಹಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು

ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 66 ಲಕ್ಷ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್‌, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್‌ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಕೋರ್ಬೆವ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಔಷಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

English summary

India is likely to miss its vaccination target of 13.5 crore doses for July if it continues to vaccinate at the current pace.