ಭಾರತದಲ್ಲಿ 196 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ.25: ಭಾರತದ ಕೋವಿಡ್‌ 19 ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಶನಿವಾರದ ವೇಳೆಗೆ 196.94 ಕೋಟಿ (1,96,94,40,932) ಗುರಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಭಾರತವು 196 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕಾ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 12-14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 16, 2022ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3.62 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು (3,62,20,781) ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಮತ್ತು 2,23,36,175 ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

15-18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಆಗಿ 6,02,72,529 ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಆಗಿ 4,82,78,560 ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ (ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು) ಇದುವರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಡೋಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, 1,04,08,628 ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 1,00,60,891 ಮಂದಿ ಎರಡನೇ ಲಸಿಕೆ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 56,11,589 ಬೂಸ್ಟರ್‌ ಡೋಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, 1,84,22,906 ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಡೋಸ್, 1,76,19,383 ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಮತ್ತು 99,40,140 ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಡೋಸ್‌ (ಬೂಸ್ಟರ್‌ ಡೋಸ್‌)ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 55,80,69,125 ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಡೋಸ್‌ನಂತೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. 49,98,02,380 ಲಸಿಕೆ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್‌ನಂತೆ ಮತ್ತು 24,07,273 ಲಸಿಕೆ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು 18-44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಡೋಸ್‌ಗಳಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

