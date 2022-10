ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 'ಕೋಚ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್' ಆರಂಭ

India

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 23: ಈಶಾನ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣವಾದ ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ "ಕೋಚ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್" ಅನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಹಾರಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈಗ ರೈಲ್ವೇ ಕೋಚ್‌ನೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ರುಚಿಕರ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಶಕರು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಎಸಿ ಕೋಚ್‌ನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಂತಹ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಹಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿರಿಯಾನಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಮೊಮೊ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪಾರಂಪರಿಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಲಿವೆ ಹಳೆಯ ರೈಲು ಬೋಗಿ!

ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣವು ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೈಲ್ವೆ (ಡಿಎಚ್‌ಆರ್) ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್, ಕೊರೋನೇಶನ್‌ ಸೇತುವೆ, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕದಂತಹ ವಿವಿಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೋಚ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಚ್‌ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೋಚ್‌ನೊಳಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಈ ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈಶಾನ್ಯ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ರೈಲ್ವೆಯ ಕತಿಹಾರ್ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಆರ್‌ಎಂ ಸಂಜಯ್ ಚಿಲ್ವಾರ್ವಾರ್ ಅವರು ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 'ಕೋಚ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್' ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ತಿನಿಸು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. 32 ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ 8 ಟೇಬಲ್‌ಗಳಿವೆ. ಸಾರಸಂಗ್ರಹಿ ಮೆನುವು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈಶಾನ್ಯ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ರೈಲ್ವೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸಂದರ್ಶಕರು, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

