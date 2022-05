ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ: ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧ

India

ಉತ್ತರಖಂಡ ಮೇ 4: ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರವು ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

In view of the ongoing Chardham Yatra, the Uttarakhand government has decided to impose a ban on the movement of vehicles on mountain routes. The ban will be imposed from 10 am to 4 pm, to ensure a safe journey for pilgrims.