ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ ತಡೆಯಲು 2 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಕೇಂದ್ರ

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25: ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಸಾಲದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾದ 10ರಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಎರಡೂ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ 183 ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇವಲ ಎರಡು ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಆಗದು ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸುವಿಕೆ, ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಭೀತಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿ

ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಶೇ.87ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ 183 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ತಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಏರಿಕೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದ ಪ್ರಸರಣ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ದೇಶದ 11 ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 111 ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ತಳಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಅಂದರೆ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ 88,042ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ 2.4ರಷ್ಟು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಕೇಸ್‌ಗಳಿವೆ. ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಭಾಗಶಃ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಟಾ ತಳಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಲೆಯಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಂಭೀರ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಪೌಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ, ಗುಂಪುಗೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳಂತಹ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಗತ್ಯವಲ್ಲದ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು, ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇಲ್ಲದ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಸರಳವಾಗಿರಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

'ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಹರಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಆವರಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ 14 ಲಕ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಬಹುದು. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ 65,000 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಂಧ್ರತೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ದಿನ 13 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸದಸ್ಯ ವಿಕೆ ಪೌಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ತಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಟ್ಟಿ, ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಆಕ್ರಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

'ಡೆಲ್ಟಾ ಹರಡುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ತಳಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್‌ಒ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಸರಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಾಗವನ್ನು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಆಕ್ರಮಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲವ್ ಅಗರವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಯ ಜಿನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಒಂದು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಧನ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ರೋಗ ಪತ್ತೆಯ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಬಲ್ಲೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

At least nine among 10 persons getting infected by the highly transmissible Omicron variant of Covid-19 are fully vaccinated, an analysis of 183 Omicron cases in India by the Centre showed.