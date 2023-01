India

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 23: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ (ಡಿಬಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್) ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಯೋಗಿ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಸೋಮವಾರ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಬಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಯೋಗಿ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರಿಚಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆಯೇ ಆಯುರ್ವೇದ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಂತಹ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನೀರಲಕಟ್ಟಿಯವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯ (ಡಿಬಿಎಚ್‌ಪಿಎಸ್) ಅಪರಿಚಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಚೆನ್ನೈ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 1964ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯಿದೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀತಗೊಂಡಿತು.

ಸಭಾ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಪದವಿಗಳು, ಡಿಪ್ಲೋಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಭಾ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಧಾರವಾಡ, ಎಮಕಲಮ್ ಮತ್ತು ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕಡಲೂರು, ನೆಯ್ವೇಲಿ, ಪುದುಚೇರಿ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಸೇಲಂ, ವೆಲ್ಲೂರು, ಊಟಿ, ಕಾರೈಕಲ್, ಟುಟಿಕೋರಿನ್, ನಾಗರ್‌ಕೋಯಿಲ್, ಮಧುರೈ, ಕರೂರ್, ತಂಜಾವೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 14 ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 2004-2005 ಮತ್ತು 2016-2017 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಕಮಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆದಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ನೀರಕಟ್ಟಿ (ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ) ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಶಿವಯೋಗಿ ಆರ್‌. ನೀರಲಕಟ್ಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ, ಧಾರವಾಡ ಶಾಖೆಯು ವಿವಿಧ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ ನೀಡಲು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ, ಹಿಂದಿ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೋರಿದೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸಭಾವು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

The Central Bureau of Investigation (CBI) on Monday filed an FIR against former president of Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha (DBHPS) Shivayogi Niralakatti and others on charges of financial irregularities.