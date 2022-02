ಬಜೆಟ್ 2022: ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮೋದಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಭಾಷಣ

India

ನವದೆಹಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ನಿನ್ನೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ವರ್ಚ್ಯುವಲ್​ ಭಾಷಣ ಕೇಳಲು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್​​ಇಡಿ ಪರದೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ಮಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜತೆಗೆ, ಹೇರಳವಾದ ಹೂಡಿಕೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಜೆಟ್​ ಆಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ, ರೈಲ್ವೆ, ಹೈವೇಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಸಿರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಯೂ ಇದೆ. ಬಡಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುಧವಾರದಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ನೇತೃತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2022-23ರ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 11 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ 23 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.

ನಿನ್ನೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಜೀ ಅವರು ಬಜೆಟ್‌ನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ವಿವರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನೀತಿಗಳು, ಹಿಂದಿನ ನೀತಿಗಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಇಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶವು 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ತಿರುವು ನಿಗದಿಯಾದ ಕವಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ನಿಂತಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡಲಿರುವ ಜಗತ್ತು ಕೊರೊನಾ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಫ್ತು 2 ಲಕ್ಷದ 85 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇಂದು ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ 70 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ದೇಶದ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಮುಂಬರುವ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನವಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತು. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದಾಗ, ಪ್ರಧಾನಿ 'ಜನ್ ಸೇವಾ ಹಿ ಸಂಘಟನ್' ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಎಂದರು.

