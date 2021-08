Booster Dose: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವೇ!?

India

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 5: ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಅಲೆಗಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಜನರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್-19 ಮೂರು ಮುಗಿದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆಯೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರ ತಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆಯ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?, ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ?, ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುವುದೇನು? ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏಕೆ ಆಲೋಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.

English summary

Booster Dose: What its Mean, Which Countries Giving This, Why india not started this amid Delta virus Fear, Read Here to know more.