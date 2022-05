India

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 15: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಜೂನ್ 10 ರಂದು 57 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮತ್ತು ಯುಪಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಲರವ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 4 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ 11 ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಮಸೂದೆಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ತೆರವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿವೆ.

ಇದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೇರಿದಂತೆ ಹದಿನೈದು ರಾಜ್ಯಗಳ 57 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲ 31 ಇದೆ. ಈಗ ಬದಲಾದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಬಲಾಬಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏಳೆಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ನಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

In the upcoming Rajya Sabha Elections for 57 seats spread across 15 states BJP may lose 7-8 seats out of 31 it has held here.