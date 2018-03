ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗೆಲುವು: ರಾಮ್ ಮಾಧವ್

ಅಗರ್ತಲ, ಮಾರ್ಚ್ 03: "ಇದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶ. ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಮಠದ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ರಾಮ್ ಮಾಧವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತ್ರಿಪುರ ರಾಜಧಾನಿ ಅಗರ್ತಲದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಮಠದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

This is a revolutionary result, all due to the blessings of Tripura Sundari Mata and people of the state and the hard work of PM Modi and party workers: Ram Madhav,BJP #TripuraElection2018 pic.twitter.com/nr5SqMmrXp