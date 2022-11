ಗುಜರಾತ್‌ ಕದನ: ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎಎಪಿ ಉತ್ಸಾಹ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಕಷ್ಟ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮೌನ

India

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌, ನವೆಂಬರ್‌ 3: ಈ ಸಾರಿಯ ಗುಜರಾತ್‌ ಚುನಾವಣೆಯು ಹಲವು ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಕದನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವರೆಗೂ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಣಾಹಣಿಯು, ಈ ಸಾರಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮೋದಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ನೇತೃತ್ವ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮಾತ್ರ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

Long caught between two polarities, Gujarat’s electoral field has expanded to include a third party with the Aam Aadmi Party challenging the ruling BJP as well as the opposition Congress that has lost ground but still has significant presence,