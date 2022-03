ನೋಟಾ ಕೂಡಾ ಬೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಸೋತ ಶಿವಸೇನಾ

India

oi-Mahesh Malnad

ಗೋವಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಟಾಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮತಗಳಿಗಿಂತ ಶಿವಸೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಸೇನೆ, ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಹೀನಾಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದೆ.

"ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆಯ ಹೋರಾಟವು ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬವ್ (ನೋಟಾ) ಬಟನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ. ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಮತಗಳು ನೋಟಾಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರನ್ನು ಉರುಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಯೋಗಿ ಮುರಿದ 7 ದಾಖಲೆಗಳು

ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 690 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ (403 ಸ್ಥಾನಗಳು) ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ (117), ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ (70), ಮಣಿಪುರ (60), ಮತ್ತು ಗೋವಾ (40)ದ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಎಂದು ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 14, 20, 23, 27 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 3, 7 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಶಿವಸೇನೆ ನೋಟಾ ಪೈಪೋಟಿ

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ 10 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರ್ಟಾಲಿಮ್ (55 ಮತಗಳು), ಕ್ವಿಪೆಮ್ (66), ವಾಸ್ಕೋ-ಡ-ಗಾಮಾ (71) ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ವೆಲಿಮ್ (99) ನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಥವಾ ನೋಟಾ ಆಯ್ಕೆಯು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳಲ್ಲಿ 1.12 ಶೇಕಡಾವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೇನೆಯು ಕೇವಲ 0.18 ಶೇಕಡಾ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಶೇಕಡಾ 0.54 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸೇನೆಯು ಶೇಕಡಾ 0.34 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಶೇ.0.03ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ನೋಟಾ ಶೇ.0.69ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ನೋಟಾಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು "(ಕರೆನ್ಸಿ) ನೋಟುಗಳ ಕೊರತೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಸಿದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಶಿವಸೇನೆ ನೋಟಾಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ," ಸೇನಾ ಸಂಸದ ರಾವತ್ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರನ್ನು ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು.

ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್, ವಿನಾಯಕ್ ರಾವತ್, ಅರವಿಂದ್ ಸಾವಂತ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮೇಯರ್ ಕಿಶೋರಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಕೂಡ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

English summary

The Shiv Sena bagged less votes than the ones which went to NOTA in Goa, Uttar Pradesh and Manipur, Election Commission data shows. The Sena, which is in power in Maharashtra in alliance with the NCP and Congress, had contested Assembly elections in these three states but drew a blank.