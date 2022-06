ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ 54 ಸಾವು- ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮುಂಗಾರು- ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ

India

ನವದೆಹಲಿ/ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 18: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ವರುಣನ ಅರ್ಭಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಕೊಂಚ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಂಗಾರು ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಜೂನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಅರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆಯಿಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ದತ್ತಾಂಶವು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 38.9 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ 139 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ 74 ಮಿಮೀ ಹೆಚ್ಚು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯ ಮಳೆಯು 1996ರ ಜೂನ್ ಮಳೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. 1996 ರಲ್ಲಿ 228.2 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಇನ್ನೂ ಶಾಖದ ಅಲೆಯಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಮೇಲೆ ವರುಣನ ಮುನಿಸು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಮಳೆರಾಯ ತಂಪೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ತೀವ್ರತೆಯ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

At 6 am today,Hon PM Shri @narendramodi ji called me to enquire about #flood situation in #Assam . While expressing his concerns over the hardships being faced by people due to this natural calamity,Hon PM assured all help from Central Govt. Humbled by his reassuring generosity.

Rain has started in many parts of the country. Several areas have been reported to have been inundated due to rains in Assam. With this, rainfall in Karnataka is entering the monsoon and heavy rains are expected this month. Plus, Delhi has been chilling due to two days of rain. So let's consider the three states.