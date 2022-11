ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಿವಿಗೆ ಉಪಕುಲಪತಿ ನೇಮಿಸಿದ ಕೇರಳ ಗವರ್ನರ್‌

India

oi-Punith BU

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ನವೆಂಬರ್‌ 4: ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರಿಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ ಸಿಜಾ ಥಾಮಸ್ ಅವರನ್ನು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೊ. ಥಾಮಸ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಯಿದೆ, 2015 (2015 ರ ಕಾಯಿದೆ 17) ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 7 ರ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಜಿಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, 2018 ರ ಷರತ್ತು 7.3 ರೊಂದಿಗೆ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗವರ್ನರ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ವಿಸಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಬಹುದು!

ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಸಿಜಾ ಥಾಮಸ್, ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯವರ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಭವನ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Kerala Governor Arif Mohammad Khan on Thursday appointed Professor Dr Sija Thomas as the Vice-Chancellor of APJ Abdul Kalam Technical University in Thiruvananthapuram, using his powers as the chancellor of the state's universities.