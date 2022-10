ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ: ಶಶಿ ತರೂರ್

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 14: ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವವು ಚುನಾವಣೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಸಮ್ಮತಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ತರೂರ್, ನೆಹರು ಸ್ಮಾರಕ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ "ಅಂಬೇಡ್ಕರ್: ಎ ಲೈಫ್" ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ನಾಯಕರ ಬಹಿರಂಗ ಬೆಂಬಲ: ತರೂರ್‌ ಅಸಮಾಧಾನ

ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತರ್ಕದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಮನವರಿಕೆಯಾಗದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕುಟುಂಬದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯದಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವವು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಸಮ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವುಗಳಿದ್ದವು. ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಟೌನ್ ಮ್ಹೋವ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸುಬೇದಾರನ ಮಗ ಅವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಬರಹಗಳು, ಭಾಷಣಗಳ ತೂಕ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ್ದು. ಅವರ ಕಾಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಚಕ ಎಂದರು. ಅಲೆಫ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ "ಅಂಬೇಡ್ಕರ್: ಎ ಲೈಫ್" ಓದುಗರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮಹನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

English summary

Senior Congress leader Shashi Tharoor said that, The idea that political leadership should go through succession rather than through election or other qualifications, Dr. B.R. Ambedkar had disapproved and criticized a lot.