'ಭಾರತ್‌ ಕೇ ವೀರ್‌' ಅಭಿಯಾನ ಅಧಿಕೃತ ಗೀತೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 21: ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವ 'ಭಾರತ್‌ ಕೇ ವೀರ್‌' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಗೀತೆಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಭಾರತ್‌ ಕೇ ವೀರ್‌' ಅಭಿಯಾನದ ಗೀತೆ ಕೈಲಾಶ್‌ ಖೇರ್‌‌ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 12.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

'ಭಾರತ್‌ ಕೇ ವೀರ್‌' ಗೀತೆಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬರುವ ಹಣವೂ ಸೈನಿಕರ ಕುುಟಂಬದ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು.



