ಹರಿಯಾಣ ಘಟಕ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ

India

oi-Punith BU

ಚಂಡಿಗಢ, ಜನವರಿ 25: ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಹರಿಯಾಣ ಘಟಕವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಎಎಪಿ ಹರಿಯಾಣ ಘಟಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಘಟಕ, ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಘೋಷಣೆ, ಶೀಘ್ರವೇ ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಆರಂಭ: AAP

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷದ ಅಲುಗಾಡುವಿಕೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮವು ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೆರೆಯ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಎಪಿಯ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತ್ತು. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿನ ಗೆಲುವು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಎಎಪಿಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎಎಪಿ ಸಂಚಾಲಕ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ರ್‍ಯಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಡ್‌ಶೋಗಳ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಎಪಿ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಕೇವಲ 5 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೃಢವಾದ ಪ್ರಚಾರವು ಮತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಶೋಕ್ ತನ್ವಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಎಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಹರಿಯಾಣದ ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ನಿರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಚಿತ್ರಾ ಕೂಡ ಎಎಪಿ ಸೇರಿದರು. ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಎಎಪಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ನಿರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷವಾದ ಹರಿಯಾಣ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಸಿಡಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಎಎಪಿ-ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್: ಇಂದು ದೆಹಲಿ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಾ?

ಹರಿಯಾಣ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಎಪಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರ್‍ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

English summary

The Aam Aadmi Party has dissolved its Haryana unit with immediate effect, the party announced on Wednesday through a post on its official Twitter handle.