oi-Sunitha B

ಮುಂಬೈ ನವೆಂಬರ್ 3: ಮುಂಬೈನ ಮಂಖುರ್ದ್ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲೋಕಲ್ ರೈಲಿನಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ (ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ) ನ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲುವರೆಗೂ ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಮಹಿಳೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೈಲು ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಮಹಿಳೆ ರೈಲು ಹತ್ತುವ ಶತಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ರೈಲು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆ ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೈಲು ಹತ್ತಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಲೆ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | Mumbai: Two jawans of the Crime Wing of RPF (Railway Protection Force) saved the lives of a woman and her child who fell off a moving local train due to the jostling of passengers after they boarded it at Mankhurd Railway Station.



(Source: RPF) pic.twitter.com/rHKyxhXYXT