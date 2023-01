ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ತರಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ: ಕೆಸಿಆರ್‌

India

ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಜನವರಿ 13: ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಆರ್‌ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಮತಾಂಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ತಾಲಿಬಾನ್ ತರಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾವ್ ಅವರು ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕೊತಗುಡೆಂನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮಾಜವು ಮಹತ್ತರ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶಾಂತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಆಶಯ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿವಾದಿ ಮತಾಂಧತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರೆ ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅದು ನರಕದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಂತೆಯೇ ತಾಲಿಬಾನ್ ತರಹದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ವೇಷದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಜೀವನಾಡಿಯೇ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾಗಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಲವಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

2014ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂದು ಅದು 11.50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಅಸಮರ್ಥ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಒಂದರಲ್ಲೇ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಆರ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು ಸಿಎಜಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ತೆಲಂಗಾಣ ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿ 14.50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು 11.50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭದ್ರಾದ್ರಿ- ಕೊತಗುಡೆಂನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾವ್, ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಮತ್ತು ಜಾತಿವಾದಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao on Thursday said religious and caste bigotry and inciting division in society could lead to a Taliban-like situation in Afghanistan in many cases.