ಕುಡುಕನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಸತ್ತ ನಾಗರಹಾವು!: ಹಾವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದ ಭೂಪ

ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾವನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದು ನಾಗರಹಾವು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮನ್ಸೂರಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಹಾವು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಅಡಿ ಉದ್ದವಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಶಿನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ನಾಗರಹಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಗರಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅವರು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡುಬಾರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಗರಹಾನಿನ ವಿಷವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಗರಹಾವು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.

35 ವರ್ಷದ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮನ್ಸೂರಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಗರಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಪಾಲಿಥಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮನ್ಸೂರಿ ತನ್ನ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಹಾವು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕುಡುಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವನು ನಂತರ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗಿದ್ದನು. ನಂತರ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ಪದ್ರೌನಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮನ್ಸೂರಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಾವು ಕಂಡಿತು. ಆ ವೇಳೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಪಾನಮತ್ತನಾಗಿದ್ದ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಕಾಲು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಸತ್ತರೆ ಹಾವನ್ನೂ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮನ್ಸೂರ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಾಗರ ಹಾವು ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ.

English summary

An incident took place in Uttar Pradesh where a man who came to the hospital for treatment after being bitten by a rattlesnake brought the snake with him.