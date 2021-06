ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಬೇಡ: ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟ ಅಧಿಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣ

India

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 18: ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದರೂ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ಹಲವು ನಾಗರಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಶೇ.92 ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕೋವಿಡ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ತೀವ್ರತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರೈಕೆ ಪಡೆದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಸಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರದ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸೋಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಲಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಲಸಿಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ದೂರ ಮಾಡಲಿದೆ.

English summary

In a reassurance to many who have received the Covid-19 vaccination, an evidence-based study released by Fortis Healthcare highlights that 92 per cent of fully vaccinated healthcare workers, amongst those who acquired Covid-19 infection post-vaccination, developed only mild Covid-19 infection.