ದೀಪಾವಳಿ ಕೊಡುಗೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 4ರಷ್ಟು DR ಪ್ರಕಟ

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 4ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್)ವನ್ನು ಕೂಡಾ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 4% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಜುಲೈ 1, 2022 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಶೇ 4% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಆರ್ ಶೇ 34 ರಿಂದ ಶೇ 38ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (DOPPW) ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ (OM) ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Infographics: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ?

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ(dearness allowance): ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಳದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಸಂಬಳದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಲೆಕ್ಕ ಆಧಾರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

@DOPPW_India has issued orders on 08.10.2022 for enhancing Dearness Relief to Central Government pensioners/Family pensioners from 34% to 38% of basic pension/family pension. Revised rate is effective from 01.07.2022. @DrJitendraSingh @DARPG_GoI @DoPTGoI pic.twitter.com/u6cW8pHPDj

English summary

The government has hiked the dearness relief (DR) component for central government employees by 4% effective from July 1, 2022. The DR has been hiked to 38%, according to the office memorandum (OM) Department of Pension & Pensioners’ welfare (DOPPW).