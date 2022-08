ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ, ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿ; ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ 51000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ!

India

oi-Rajashekhar Myageri

ರಾಯಪುರ್, ಆಗಸ್ಟ್ 9: ಮದ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ದಂಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ 71,000 ರೂಪಾಯ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರು ಭಾರೀ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕೊಡಿಸದ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿದ ಗೆಳೆಯ!

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಬಲೋದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯ್‌ಪುರದಿಂದ ಸುಮಾರು 120 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಘುಮ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥದೊಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧ ಬಳಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

English summary

Ghumka village in Balod district of Chhattisgarh has come up with guidelines to ensure strict compliance with liquor prohibition and check the usage of abusive languages in public place. Know more