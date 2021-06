"ಮೇಡ್‌ ಇನ್ ಚೀನಾ" ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ?

India

oi-Sumalatha N

ಲಡಾಖ್‌ನ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಸೇನೆ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದ ನಂತರದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರವೂ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತಗ್ಗಿದೆ. ಹೀಗೆಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ "ಲೋಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್" ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

A year after the clash between soldiers of Indian and Chinese armies at Galwan Valley in Ladakh, a survey has found that 43 per cent Indians didn't buy any China-made products in the last 12 months