ಭಾರತದಲ್ಲಿ 358 ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ: 114 ಜನ ಗುಣಮುಖ

India

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 17 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 358 ಕೊರೊನಾ ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ 114 ಜನರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 244 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (88), ದೆಹಲಿ (67), ತೆಲಂಗಾಣ (38), ತಮಿಳುನಾಡು (34), ಕರ್ನಾಟಕ (31), ಗುಜರಾತ್ (30), ಕೇರಳ (27), ರಾಜಸ್ಥಾನ (22) ದಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹಿಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 122 ಹೊಸ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾಸೆಲೋಡ್ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜಿಗಿದಿದೆ. ಭಾರತದ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 200 ದಾಟಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 91 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು Omicron ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೂಸ್ಟರ್ ಹೊಡೆತಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು ಇಂದು ಬೂಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಫರಿದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಶನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಯುಎಸ್, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಮೂರನೇ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

Omicron ರೂಪಾಂತರದ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗ 108 ದೇಶಗಳಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. UK 90,000 ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ 30,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 26 ಸಾವುಗಳು ಹೊಸ ತಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಂದು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 11 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಲೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೈಟ್ ಕರ್ಪ್ಯೂ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು, ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ (ಗುರುವಾರ) ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ರವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಧಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

India has reported 358 cases of the Omicron coronavirus variant across 17 states and UTs in India, the Union Health Ministry said Friday evening. 114 people have recovered after being treatment.