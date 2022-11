ಮದುವೆ ಸೀಸನ್: 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 32 ಜೋಡಿಗೆ ವಿವಾಹ, 3.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು!

India

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 07: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ 40 ದಿನ ವಧು-ವರರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮದುವೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ರ ನಡುವೆ 32 ಲಕ್ಷ ಮದುವೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ನವೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಜನರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಉದ್ಯಮವು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.200ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Around 32 lakh weddings are expected to be happen in India between November 4 and December 14, which will generate businesses of Rs 3.75 lakh crore says CAIT.