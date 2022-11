ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ತೆಲಂಗಾಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವೇ ಇಲ್ಲ: ವರದಿ

India

oi-Sunitha B

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನವೆಂಬರ್ 11: ತೆಲಂಗಾಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೆಳಮಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಯುನಿಫೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ (ಯುಡಿಐಎಸ್ಇ) ಒದಗಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ಇದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 8,980 (ಶೇ 21.2) ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ತೆಲಂಗಾಣ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯುಡಿಐಎಸ್ಇ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ತೆಲಂಗಾಣ ನಾಲ್ಕು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ.

ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಿದ UDISE ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 5.3 ಶೇಕಡಾ ಅಂದರೆ 78,854 ಶಾಲೆಗಳು 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಗಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

"ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 14.9 ಲಕ್ಷ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 26.5 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 48 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, 78,000 ಶಾಲೆಗಳು ಅಂದಾಜು 70 ಲಕ್ಷ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ"ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ವೀಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು

"ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕೊರತೆಯು ಹುಡುಗಿಯರು ಕೊಳಕು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಭಯದಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಮಾನವೀಯ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂವಿ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಆರ್.ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅವರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2009 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಲೆಗಳು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣವೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. UDISE ಪ್ರಕಾರ, ತೆಲಂಗಾಣದ 17.2 ಶೇಕಡಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 3.5 ಶೇಕಡಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

"ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು. 2014ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಶೇ 6ರಿಂದ 7ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿ, ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ

UDISE ದತ್ತಾಂಶವು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಂತಹ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ PRS ಇಂಡಿಯಾ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 7.3 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇದು UDISE ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

English summary

According to UDISE data, 8,980 (21.2 per cent) schools across the state of Telangana do not have toilets for girls.