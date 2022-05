'ವಂಶ ರಾಜಕೀಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸಮಯ'- ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

Hyderabad

oi-Sunitha B

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೇ 26: ತೆಲಂಗಾಣ ಜನರು ವಂಶಾಡಳಿತ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ (ಟಿಆರ್‌ಎಸ್)ಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಬೇಗಂಪೇಟ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗೈರಾಗಲಿರುವ ಕೆಸಿಆರ್‌

"ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವು ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 21ನೇ ಶತಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೂ ವಂಶಾಡಳಿತ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಂಶಾಡಳಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಅಳಿದು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಿದ್ದು, 'ಪರಿವಾರಿ ಪಕ್ಷ' ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ, "ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೋದಿ ಮಾತು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನೆರೆದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಘರ್ಜನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

The time has come for the people of Telangana to get rid of dynastic politics, Prime Minister Narendra Modi said on Thursday.